Sex Education 2 si mostra con il primo trailer ufficiale e nuove immagini

Come previsto, dopo il teaser dell'account ufficiale di Sex Education , Netflix ha finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale della seconda stagione della serie con protagonista Asa Butterfield.

"La vita è dura. L'amore è caotico. Se è complicato, è normale" avvisa il colosso dello streaming nel presentare il trailer, che potete vedere in cima all'articolo. In più, ci viene ricordata l'uscita dei nuovi episodi, prevista il 17 gennaio 2020.



Il video ci mostra Jean Milburn, l'amata sessuologa madre di Otis (Butterfield) e interpretata dalla star di X-Files Gillian Anderson, che si appresta a fare un intervento davanti a tutta la scuola del figlio, che ovviamente è in preda a un grande imbarazzo. In seguito viene fornita una panoramica degli eventi che caratterizzeranno la stagione, tra nuovi problemi dei "clienti" di Otis, il rapporto tra quest'ultimo e Maeve, Adam che si trova nella scuola militare e via dicendo. Inoltre, in Sex Education 2 debutteranno tre nuovi personaggi, interpretati dagli attori esordienti Sami Outalbali, George Robinson e Chineye Ezeudu e presto scopriremo come si inseriranno nelle vicende della serie. Oltre al video, Netflix ha condiviso anche tre nuove immagini, che invece trovate in calce all'articolo.

La seconda stagione sarà composta da otto episodi, che noi abbiamo potuto guardare in anteprima. Per maggiori informazioni, dunque, vi rimandiamo alla recensione di Sex Education 2. Siete in attesa dei nuovi episodi?