Sex Education 3, Aimee Lou Wood commenta l'evoluzione del suo personaggio

Sex Education 3 è finalmente arrivata su Netflix e con essa, sono molte le novità che i nuovi episodi hanno portato all'amatissimo show inglese. A tal proposito è intervenuta Aimee Lou Wood che ha parlato anche di una new entry molto molto particolare.

L'interprete di Aimee Gibbs ha infatti avuto sul set una compagna di viaggio assai speciale, stiamo parlando ovviamente della capra che, lei e Steve hanno deciso di adottare per cementare il loro rapporto. A quanto sembra però, l'animale non si è poi comportato così bene sul set della serie Netflix, non riuscendo per tale ragione a creare un rapporto di sintonia con la Wood.

"Faceva la cacca ovunque e non gli importa" ha detto l'interprete di Aimee. "Faceva questo piccolo scuotimento, e tutti noi diciamo, 'Oh, no!', e migliaia di escrementi iniziano a piovere. Lei controllava tutto il lavoro. Se aveva bisogno di tre ore sul set, ne aveva tre", scherza poi l'attrice. "L'amavo molto più di quanto lei amasse me. Anche i proprietari dicevano: 'Non è che non le piaci. È solo che, non le piaci così tanto' e io ero diesperata".

Ovviamente dopo un momento di ilarità, Aimee Lou Wood si è soffermata a parlare dell'evoluzione del suo personaggio dopo i fatti che l'hanno colpita in Sex Education 2: "Come tutti sappiamo, la vita non è una linea retta, si va su e giù", dice l'attrice. "Nella stagione 2, aveva ancora questo dolore che non voleva affrontare, e alla fine ha dovuto farlo perché non poteva più ignorarlo. Ora ha un occhio su di esso, e con un occhio sta ancora cercando di essere la vecchia Aimee, e sta guardando indietro e tentando di essere ciò che era prima che avvenisse l'aggressione. É molto complicato".

Per capire meglio cosa è accaduto nei nuovi episodi, date uno sguardo alla nostra spiegazione del finale di Sex Education 3 e naturalmente fateci sapere cosa ne pensate nell'apposita sezione dedicata ai commenti.