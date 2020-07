Sex Education 3, Asa Butterfield vuole più spazio per Otis e Meave: 'Una grande relazione'

Anche le riprese di Sex Education sono state sospese, ma con le giuste precauzioni la produzione potrà ripartire a breve, e speriamo, insieme al protagonista Asa Butterfield, che la terza stagione approfondisca di più la relazione tra i due personaggi principali.

"Voglio più spazio per Otis e Maeve. Non ne abbiamo ottenuto molto nella stagione due, rispetto alla prima stagione, e mi piace sempre molto lavorare con Emma Mackey. Credo che la loro sia una grande relazione, non nel senso romantico del termine, ma proprio nel fatto che si capiscono a vicenda, e riescono a tirare fuori il meglio di ciò che sono quando sono insieme", ha dichiarato l'interprete di Otis durante un'intervista per Digital Spy.

La seconda stagione si è infatti concentrata sulla complicata relazione tra il ragazzo e la sua compagna di scuola Ola, sulle avventure amorose tra Eric e Adam, e sulle imbarazzanti lezioni sul sesso della madre di Otis. Ciò ha permesso di portare su schermo un racconto più corale, mettendo però parzialmente da parte la relazione più interessante vista nella prima stagione: quella tra l'imbarazzato Otis e la ribelle Maeve.

"Credo che entrambi debbano imparare o venire a patti con un po' di cose prima che ci siano eventuali sviluppi romantici. Forse non sono ancora pronti per mettersi insieme. Vorrei che Otis riuscisse ad uscire dal suo guscio, magari facendo cose che non ha mai fatto prima d'ora. Gli piace vivere nella sua bolla, nel suo spazio sicuro".

Qualcosa che in parte è già successo, ammette l'attore, quando il suo personaggio ha perso la calma durante la festa da lui organizzata: una situazione che ha permesso agli spettatori di scoprire un lato imprevedibile di Otis. Chissà, magari nelle nuove puntate sarà lui a prendere l'iniziativa e a fare di tutto pur di far capire a Maeve quanto tiene a lei, nonostante l'influenza di Isaac, nuovo vicino di casa della ragazza.

