Sex Education 3: il cast della serie Netflix è pronto a tornare sul set, ecco quando

Rinviate lo scorso aprile a causa dell'emergenza sanitaria, le riprese della terza stagione di Sex Education sono finalmente pronte a ripartire. A rivelarlo è Deadline, che ha fornito dei nuovi aggiornamenti sulla produzione dell'amatissima serie Netflix con Asa Butterfield, Emma Mackey e Gillian Anderson.

Stando al report, le riprese dello show riprenderanno regolarmente nel Regno Unito il mese prossimo. La Eleven, casa di produzione affiliata a Sony Pictures Television, aveva in programma di tornare sul set ad agosto, e a quanto pare ci sono tutti i presupposti perché ciò accada.

"In questo momento è tutto a posto" ha confermato infatti Wayne Garvia, presidente della produzione internazionale di Sony. Nel frattempo, i produttori si stanno preparando al meglio per rispettare i nuovi protocolli di sicurezza disposti dal governo britannico, mentre il cast dovrà aspettare il mese prossimo per tornare al lavoro.

Come rivelato nelle scorse settimane, ad agosto potranno ripartire anche le riprese di The Witcher, altra serie di successo del colosso dello streaming la cui produzione si sta svolgendo nel Regno Unito. Henry Cavill tornerà sul set della seconda stagione a partire dal prossimo 17 agosto.

Intanto, Butterfield ha parlato delle sue aspettative nei confronti della relazione tra Otis e Maeve in Sex Education 3.