Sex Education 3, scoprite tutte le canzoni della colonna sonora della serie Netflix

Come si può intuire anche dalla nostra recensione di Sex Education 3, anche in questa nuova stagione la serie britannica targata Netflix ha fatto centro. La sua estetica a metà tra il teen drama americano e quello eruropeo, l'ottimo cast e la freschezza con cui vengono trattati argomenti anche spinosi rappresentano un mix che convince il pubblico.

Anche la scelta della colonna sonora è particolarmente azzeccata: dai classici del pop alle hit da classifica più attuali, ce n'è davvero per tutti i gusti, senza tralasciare i brani un po' di nicchia.

In molti casi, i testi delle canzoni accompagnano perfettamente le situazioni che scorrono sullo schermo: non faremo spoiler in questa sede, anche se per chi ha già visto tutti gli episodi c'è la spiegazione del finale di stagione di Sex Education, e ci limiteremo a segnalare i titoli dei brani delle prime puntate.

Nel primo episodio di Sex Education 3, è un pezzo anni '70, I Think We're Alone Now dei Rubinoos. Hound Dog di Big Mana Thornton e Land of 1000 Dances di Wilson Pickett accompagnano poi altri momenti importanti, tra il ritorno dei personaggi principali e la presentazione delle new entry.

Nel secondo episodio ascoltiamo invece dei veri e propri classici, come Perhaps Perhaps Perhaps, nella versione di Doris Day e Save A Prayer dei Duran Duran. Successivamente, la colonna sonora della terza stagione di Sex Education propone altre "perle", come The Man In Me di Bob Dylan, Tender dei Blur, Stormy Weather du Etta James e When I live my dream di David Bowie.