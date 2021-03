Sex Education 3: come cambierà Otis nella prossima stagione?

Aspettiamo tutti con ansia Sex Education 3. Le prime due stagioni dello show sono state molto positive, e hanno attirato sempre più spettatori, che non vedono l'ora di assistere alle nuove avventure dei protagonisti della serie. Sappiamo che, nel corso del terzo ciclo di episodi, assisteremo a un salto temporale. Ma cosa succederà nello specifico?

Abbiamo visto insieme quanto guadagnino gli attori di Sex Education, ma oggi vogliamo tornare a parlare della trama del prodotto ideato da Laurie Nunn, per scoprire insieme cosa potrebbe succedere a Otis Milburn, protagonista della serie, interpretato da Asa Butterfield. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sul secondo arco narrativo della serie, quindi se non siete ancora in pari con Sex Education, vi invitiamo a non proseguire nella lettura e a ritornare in un secondo momento.

Come ritroveremo Otis in Sex Education 3?

Nel finale della seconda stagione, finalmente Otis ha deciso di chiedere scusa alla bella Maeve (Emma Mackey) per il suo comportamento, confessandole il suo amore tramite un messaggio lasciato alla sua segreteria telefonica. Dichiarazione che, purtroppo, non è mai giunta alle orecchie della ragazza, in quanto Isaac (George Robinson), anch'egli innamorato di Maeve, trova il messaggio sulla segreteria e decide di cancellarlo, prima che la giovane sia in grado di ascoltarlo.

A questo punto, dopo il salto temporale temiamo che i due possano non essersi ancora riappacificati. Stando alle dichiarazioni di Asa Butterfield, il personaggio di Otis sarà più sicuro di sé nel terzo ciclo di episodi della serie, il che ci fa pensare che il suo approccio con le ragazze potrebbe cambiare. Chissà, magari chiederà di uscire proprio a quella Ruby (Mimi Keene), con cui ha avuto un rapporto sessuale nel settimo episodio della seconda stagione. Il tutto sperando che si risolva la situazione con Maeve. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al futuro del rapporto tra Otis e Maeve in Sex Education 3, la palla passa a voi: come credete cambierà Otis dopo il salto temporale nella terza stagione di Sex Education? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!