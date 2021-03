Sex Education 3: come si svilupperà la storia di Eric e Adam?

Le prime due stagioni di Sex Education ci hanno consegnato un prodotto che, tra alti e bassi fisiologici, in generale ci ha convinto molto, e ha appassionato un gran numero di spettatori, che non vedono l'ora di assistere alle nuove avventure di Otis, Maeve, Eric e di tutti gli altri protagonisti dello show Netfli, tra i suoi prodotti di punta.

Abbiamo scoperto che, nel corso del terzo ciclo di episodi della serie, assisteremo a un salto temporale: per questo, abbiamo cercato di capire che cosa potrebbe succedere dopo il time jump che vedremo in Sex Education 3. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di una delle coppie più apprezzate dai fan. Vi avvisiamo che faremo spoiler sulla seconda stagione di Sex Education: se non l'avete ancora vista, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Una romance difficile

Durante il secondo arco narrativo dello show ideato da Laurie Nunn, uno dei personaggi che ha avuto una grande e consistente evoluzione è Adam Groff (interpretato da Connor Swindells). Dopo gli svariati problemi con il perfido padre e preside della Moordale Secondary School, Michael (Alistair Petrie), Adam viene mandato in un'accademia militare dalla quale viene espulso ingiustamente. Tornato a casa, inizia a lavorare nella parafarmacia locale, dove incontra nuovamente Eric (Ncuti Gatwa), con il quale ha sempre vissuto una particolare tensione emotiva. Dopo svariate peripezie, nelle quali Adam faticava ad ammettere il suo orientamento sessuale, finalmente si apre con Eric, con il quale si fidanza ufficialmente. Ma cosa potrà succedere da ora in poi?

Il futuro di Adam ed Eric

Difficile pensare che la coppia potrà vivere tranquilla e felice senza alcun intoppo o problema. Da una parte, i due potrebbero subire le angherie del padre di Adam. Dall'altra, è lo stesso ragazzo che dovrà maturare ancora di più e confrontarsi con la realtà di una relazione vera e bilanciata, che non sarà esente da alti e bassi. Inoltre, anche Eric sarà costretto a imparare come vivere un rapporto con un'altra persona in maniera stabile ed equilibrata. La poca esperienza dei due sarà comunque un grande motore di crescita, e non vediamo l'ora di scoprire il loro futuro.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come si evolverà il rapporto tra Otis e Maeve in Sex Education 3, vogliamo sapere la vostra: vi piace la relazione tra Adam ed Eric in Sex Education? Cosa pensate riserverà il futuro ai due? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!