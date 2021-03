Sex Education 3: cosa accadrà alla mamma di Otis e alla sua storia? Parliamone

Nella terza stagione di Sex Education ci sarà un salto temporale, confermato da Asa Butterfield in un’intervista nel gennaio 2021. Di conseguenza lo show maturerà come serie, insieme ai suoi protagonisti principali.

Nella seconda stagione di Sex Education, Otis inizia una relazione con Ola Nyman (Patricia Allison) e perde anche la verginità salvo poi rendersi conto di amare Maeve ma le sue esperienze complicano i rapporti con altre donne nella sua vita compresa sua madre Jean, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Gillian Anderson.

La donna prova sentimenti intensi per il padre di Ola, l’idraulico Jakob (Mikael Persbrandt), il che rende Otis risentito a causa dei suoi problemi di abbandono irrisolti con suo padre.



Alla fine della seconda stagione, Jean ha scoperto di essere incinta, questa è stata una sorpresa completa e inaspettata sia per il suo personaggio che per il pubblico e, sebbene non sia confermato, è molto probabile che si tratti del bambino di Jakob.



L'uomo ovviamente scoprirà del bambino nella terza stagione, e anche se sicuramente potrebbe essere uno shock per lui, sarebbe interessante vederli tornare insieme. Sono molto amati dai fan della serie poiché erano molto divertenti insieme e avere un bambino potrebbe essere la chiave per riaccendere il loro amore.



Un video dietro le quinte ci rassicura sul fatto che Jean terrà il bambino. Ma questo ha lasciato i fan con un’altra serie di domande. Alcuni si chiedono addirittura se la nascita avverrà in questa stagione e sperano solo che Jakob sia felice della notizia poiché è uno dei personaggi più allegri e simpatici dello spettacolo.



Il salto temporale annunciato potrebbe quindi portare alla nascita del bambino e allo sviluppo di nuove trame in questa grande famiglia allargata.



