Sex Education 3: ecco cosa potrebbe succedere dopo il salto temporale

L'attesa per la nuova stagione della popolare serie Netflix di Sex Education è elevata. Lo show televisivo britannico con Asa Butterfield ed Emma Mackey come protagonisti è pronto a tornare con un terzo ciclo di episodi pieno di humor e di momenti di riflessioni sulle complicate e cruciali fasi che caratterizzano la vita sessuale degli adolescenti.

Abbiamo già visto insieme che Sex Education 3 avrà un salto temporale, e per questo motivo vogliamo cercare di comprendere cosa potrebbe succedere durante le prossime puntate del prodotto britannico ideato da Laurie Nunn. Vi avvisiamo che faremo spoiler sul finale della seconda stagione dello show, quindi se non l'avete ancora vista vi invitiamo a non proseguire nella lettura e tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Come finisce la seconda stagione di Sex Education?

Il finale della seconda stagione della serie ci ha lasciati piuttosto interdetti. Otis, che finalmente aveva deciso di redimersi e chiedere scusa a Maeve per il modo orribile nel quale l'aveva trattata, si è aperto completamente con la ragazza tramite un tenero messaggio alla sua segreteria, nel quale ha avuto il coraggio di esprimere il suo amore per lei. Tuttavia, Isaac (George Robinson), innamorato anch'egli della ragazza e geloso di Otis, potendo accedere in maniera indisturbata al telefono di Maeve, cancella il messaggio lasciato da Otis, che quindi non sentirà mai le scuse e la dichiarazione d'amore del nostro protagonista.

Cosa succederà in Sex Education 3?

Da questo momento in poi, le cose potrebbero essere precipitate. Maeve, ancora furiosa con Otis, probabilmente non vorrà più saperne di lui e, chissà, magari la ritroveremo insieme ad Isaac, riuscito nel suo intento. Sappiamo, direttamente dalle parole di Asa Butterfield, che Otis dopo il salto temporale potrebbe aver acquisito un lato più "sbruffone" con le ragazze, quindi immaginiamo di vederlo alle prese con multiple relazioni, e non è da escludere che abbia deciso di frequentare anche quella Ruby (Mimi Keene), con la quale durante la seconda stagione aveva avuto un "affaire". Durante la terza stagione ci aspettiamo, infine, una riconciliazione tra Otis e Maeve, ma a cosa porterà tutto ciò? Saranno ancora in tempo per coronare il loro amore tanto agognato dai fan? Solo il tempo saprà dircelo.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quante stagioni di Sex Education vedremo ancora in futuro su Netflix. Ora vogliamo sapere la vostra: cosa credete accadrà in Sex Education 3? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!