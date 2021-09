Sex Education 3: a Milano apre una Pop Up Bakery dedicata alla serie Netflix

Da quando Netflix ha rilasciato il trailer della stagione 3 di Sex Education, i fan della serie non fanno altro che pensare a quello che sarà il destino di Otis e Maeve e, per ingannare l'attesa nei prossimi giorni a Milano è stata organizzata un'iniziativa molto molto dolce.

In occasione del debutto di Sex Education 3 apre infatti una Pop Up Bakery, in cui sarà possibile accedere dalle 14.00 alle 19.00 di venerdì 17 e dalle 10:00 alle 19:00 di sabato 18 settembre, interamente dedicata allo show Netflix.

Gli avventori che potranno accedere nel rispetto delle norme anti-covid, verranno coinvolti in molteplici sfide e attività interattive a tema, con aree dedicate dove sarà possibile scattare foto e discutere dei maggiori argomenti trattati dalla serie. Naturalmente anche i dolci presenti nella bakery saranno a tema e si concentreranno sul messaggio di Body Positivity che lo show vuole infondere in questa terza stagione la cui sinossi ufficiale recita:

Sta per iniziare un nuovo anno: Otis si dedica a partner occasionali mentre Eric e Adam hanno finalmente ufficializzato la loro relazione e Jean sta per diventare ancora mamma. Dopo anni complessi, la nuova preside Hope cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale con non poche difficoltà. Aimee inizia ad intraprendere lotte femministe e Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale aleggia ancora tra Otis e Maeve.