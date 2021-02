Sex Education 3: Otis e Maeve si metteranno insieme? Ecco cosa potrebbe succedere

La grande popolarità della serie TV Sex Education l'ha resa uno dei prodotti di punta che sono reperibili su Netflix. In molti attendono con ansia la terza stagione, e già abbiamo molti motivi per essere interessati al prossimo ciclo di episodi: Sex Education 3 vivrà un time jump, anche se non sappiamo di quale entità potrebbe essere.

In molti si chiedono quale sarà il destino della coppia che tutti shippiamo, ovvero quella che sarebbe formata dai due grandi protagonisti dello show, Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey). Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Vedremo finalmente i due mettersi insieme? Cerchiamo di scoprire insieme a quali avvenimenti potremmo assistere durante il prossimo arco narrativo. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sul finale della seconda stagione di Sex Education, quindi se non l'avete ancora vista vi invitiamo a non proseguire nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Come finisce la seconda stagione di Sex Education?

Per quanto riguarda i nostri amati personaggi, non benissimo. Dopo aver deciso di fare ammenda per il suo comportamento, Otis lascia un messaggio sulla segreteria telefonica a Maeve - intanto impegnata nella competizione a quiz con i suoi compagni del team scolastico - per chiederle scusa e dichiarare finalmente il suo amore. Purtroppo, tale messaggio non verrà mai ascoltato dalla ragazza, in quanto Isaac (George Robinson), innamorato anch'egli di Maeve, lo cancella dopo averlo ascoltato, visto che la ragazza ha lasciato incustodito il suo telefono. Questo potrebbe portare a una tensione tra Otis e Maeve, apparentemente irrisolvibile.

Otis e Maeve si metteranno insieme in Sex Education 3?

Probabilmente, nella prima parte di stagione i due continueranno a non parlarsi, a causa della situazione che sussiste tra loro. Anzi, addirittura potremmo vedere Maeve insieme a Isaac, e magari Otis alle prese con diverse ragazze (come suggerito di recente dallo stesso Butterfield). Tuttavia, prima o poi questo problema dovrà risolversi, e non escludiamo che Isaac stesso non decida di confessare alla ragazza quanto fatto. Ciò basterebbe per vedere realizzata la coppia che vogliamo tutti? Probabilmente no, ma di sicuro sarebbe il primo passo di un rapporto che, siamo certi, è destinato a sbocciare prima o poi tra Otis e Maeve. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulla biografia e la carriera della splendida Emma Mackey di Sex Education, vogliamo sapere la vostra: vi piacerebbe vedere insieme Otis e Maeve in Sex Education 3? Come credete che si evolverà il rapporto tra loro?