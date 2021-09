Sex Education 3, spiegazione del finale di stagione: cosa è successo?

Sex Education 3 è arrivato su Netflix questa mattina, e il binge watching è per molti già iniziato, per altri invece addirittura concluso. Noi vi abbiamo raccontato le nostre impressioni sulla nuova stagione nella nostra recensione di Sex Education. Ma come si conclude questa season? Ecco la spiegazione del finale.

Se siete qui vuol dire che o avete appena finito di vedere lo show, o siete alla ricerca di spoiler. Se non corrispondete a nessuna delle due categorie, il nostro consiglio è di cambiare pagina, perché ciò che leggerete potrebbe rovinarvi la visione della serie!

Il momento che in molti attendevano è finalmente arrivato in questa season: Otis e Meave si sono baciati! Dopo alcuni drammi che coinvolgono anche Isaac, i due diventano una coppia. Tuttavia qualcosa stravolge la loro pace ritrovata nell'ultimo episodio: la madre di Maeve si presenta con i soldi che alla ragazza servivano per frequentare la scuola americana per studenti Gifted and Talented, e dunque Maeve dovrà lasciare il paese. Questo mette in pausa la relazione dei due, ma lei stessa dice ad Otis che vedranno dove saranno quando tornerà.

Ma torniamo a Moordale, dove le cose sono state molto diverse quest'anno con la nuova preside. Dopo le vicissitudini dell'open day, la direttrice Hope Haddon ha lasciato il posto di lavoro. Proprio la presentazione dell'open day ha convinto gli investitori a ritirare i loro finanziamenti, portando la scuola alla chiusura. Dunque ora sorge una domanda: dove andranno Otis, Eric, Jackson, Aimee e il resto del gruppo?

Anche la madre di Otis, Jean, ha avuto una stagione movimentata. Dopo aver rischiato di morire mentre dava alla luce una bambina, la donna ha deciso di fare un test del DNA su insistenza di Jakob. Tuttavia il risultato non è sembrato essere soddisfacente per lei: che il padre della bambina sia lo stesso di Otis?

In questa season abbiamo anche conosciuto un nuovo personaggio: Cal, alunnə non-binary che stringe subito amicizia con Jackson. I due condividono un bacio. Tuttavia Jackson, resosi conto che stare con Cal significherebbe essere in una relazione queer, si spaventa e scappa. Quando torna e confessa il suo affetto a Cal, Cal decide però che sarà meglio coltivare una semplice amicizia.

Anche Adam ed Eric vivono un bel viaggio in questa stagione. Eric capisce infatti che si trovano in momenti diversi della vita, e decide di lasciarlo. Questo evento devasterà Adam, che però troverà da qui il coraggio di aprirsi con la madre e trovare la sua passione: che sia l'inizio di un nuovo capitolo per lui?

Questi i cambiamenti a cui sono andati incontro i protagonisti dello show nel scorso di questa stagione. Adesso i fan che hanno già visto le puntate possono iniziare a pensare a un rewatch con più calma, mentre chi non lo ha fatto può iniziare questa terza stagione. E, se dopo sentirete la mancanza della serie, sarà interessante per voi scoprire che a Milano ha aperto una pop up bakery dedicata a Sex Education!