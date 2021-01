Sex Education 3: quante saranno le stagioni? Cosa sappiamo sul futuro della serie

Il 9 settembre scorso, il cast di Sex Education ha annunciato l'avvio delle riprese per la terza stagione, che porterà avanti le vicende di Otis, Eric, Maeve, e di tutti i protagonisti che abbiamo amato nelle prime due stagioni dello show.

Attualmente non si sa con certezza la data di uscita della terza stagione anche perché, a causa degli stop dovuti alla pandemia globale di COVID-19, le riprese della terza stagione sono andate a rilento e si protrarranno ancora per un po' di tempo.

In ogni caso, se le aspettative fossero rispettate, si potrebbe ipotizzare un'uscita della terza stagione entro l'estate del 2021, o al massimo alla fine di settembre di questo stesso anno. Se, invece, dovessero esserci ancora gravi problemi legati alle restrizioni, la data di uscita potrebbe essere spostata alla fine del 2021 o ai primi mesi del 2022 (dopotutto le precedenti stagioni sono uscite proprio nei primi mesi del 2019 e del 2020. Ma dopo la terza stagione, ce ne saranno altre?

Non c'è nulla di certo anche in questo versante. Netflix e i produttori non si sono mai esposti esplicitamente, ma nel tempo sono arrivate alcune dichiarazioni. La prima è stata quella di Asa Buttlerfield, l'attore interprete di Otis, il quale ha affermato:

"Non credo che ci sia bisogno di più di quattro o cinque stagioni. Ma chissà. Forse finirà tutto nella terza stagione“.

Il numero di stagioni ipotizzato da Buttlerfield seguirebbe quanto di già visto con serie Netflix dello stesso genere come Tredici che si è conclusa con la quarta stagione. Recentemente, invece, ha detto la sua anche l'attrice interprete della mamma di Otis, la celebre Gillian Anderson:

"Ne hanno discusso e penso che, visto quanto le persone si stanno divertendo, non vedo perché la serie non debba continuare. Le cose cambiano su Netflix ogni giorno, anche mentre noi parliamo. E quindi alla fine conta solo la decisione dei ragazzi che stanno al comando."

Rimaniamo quindi in attesa di scoprire quando saranno disponibili le prossime puntate inedite nel catalogo di Netflix e nel frattempo vi segnaliamo queste foto dal dietro le quinte di Sex Education condivise da Tanya Reynolds e scattate durante le riprese della terza parte.