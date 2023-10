Sex Education: le 3 star di Netflix apparse in Barbie di Margot Robbie

Sex Education è stato uno show capace di attirare l’interesse di milioni di spettatori, dimostrandosi, in questo senso, come il palcoscenico ideale per l’ascesa di un gruppo di giovani attori dal grande futuro. Tre protagonisti della serie hanno, in effetti, già avuto un ruolo nell’opera che ha dominato le discussioni cinematografiche del 2023.

Dopo aver spiegato il finale di Sex Education 4, torniamo a parlare della fortunata serie tv per ricordare che ben tre attori del programma presente sul catalogo Netflix hanno avuto un ruolo in Barbie al fianco di Margot Robbie e Ryan Gosling.

Partiamo dal ruolo avuto da Ncuti Gatwa, interprete di Eric nella serie tv e del Ken Artistico nel film di Greta Gerwig. Il suo personaggio è una versione più creativa del protagonista interpretato da Gosling e uno dei suoi più seguaci più fedeli.

Anche Emma Mackey, l’amatissima Maeve di Sex Education, ha avuto un ruolo nel film che ha stravolto l’estate degli amanti di cinema. L’attrice britannica ha infatti impersonato la Barbie Fisica, una versione della bambola molto più attenta e interessata alla propria carriera e ai propri studi rispetto a quelle dello stereotipo. In questo, il personaggio della Mackey è molto simile a quello della serie tv, con l’attrice chiamata ancora una volta a portare in scena una donna molto indipendente, sebbene dal carattere diverso rispetto a quello della giovane studentessa che l’ha portata alla ribalta.

L’ultimo attore della serie ad avere avuto un ruolo nel successo della Mattel è stato Connor Swindells, Adam in Sex Education: nel film della Gerwig, Swindells interpreta un dipendente dell’azienda di giocattoli nel mondo reale che viene costantemente preso di mira dai suoi superiori e che finisce per empatizzare con i bisogni di Barbie e finisce in qualche modo per aiutarla a raggiungere i propri obiettivi.

Avevate notato la presenza dei tre attori nel film che probabilmente ha avviato il MattelVerse? In attesa di scoprire per quali altri progetti saranno chiamati in causa, vi lasciamo alla recensione di Sex Education 4.