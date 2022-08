Sex Education 4, altro addio: Miss Sands non tornerà nella prossima stagione

Nei prossimi episodi di Sex Education di Netflix non rivedremo diversi volti familiari. Infatti, Rakhee Thakrar è solo l'ultima persona del cast ad abbondare lo spettacolo prima della stagione 4.

L'attrice lascerà lo show dopo Patricia Allison, che interpretava Ola e Tanya Reynolds, che interpretava Lily. Nella serie, Thakrar ha interpretato Emily Sands, un'insegnante di inglese alla Moordale Secondary School. Il personaggio è stato principalmente coinvolto nella storyline di Maeve (Emma Mackey), in quella di Adam (Connor Swindells) e in quella romantica con il suo collega insegnante di Moordale Colin Hendricks (Jim Howick).

I dettagli di questa decisione non sono stati ad oggi rivelati. Thakrar ha inoltre già confermato la notizia e ha aggiunto di non poter rivelare il motivo per cui Miss Sands non apparirà nella quarta stagione. Riguardo al suo lavoro negli anni nello show, l'attrice ha raccontato: "Sono così orgogliosa dello spettacolo e grata di aver fatto parte di qualcosa così importante. Non c'è niente di male in Sex Education."

La produzione della stagione 4 dovrebbe iniziare quest'estate. A meno di altri addii, il cast principale sarà composto da Butterfield, Anderson, Mackey, Swindells, Ncuti Gatwa, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling e Alistair Petrie. Altri volti che vedremo nella serie saranno quelli di Mikael Persbrandt, Chaneil Kular, Mimi Keene, Samantha Spiro, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh e George Robinson.

In attesa di nuovi aggiornamenti sullo quarta stagione, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Sex Education 3.