Sex Education 4, Aimee Lou Wood: 'Ci mancano i vecchi membri del cast'

Lo scorso agosto sono ufficialmente partite le riprese di Sex Education 4, lo show Netflix che tornerà il prossimo anno sulla piattaforma con tanti nuovi cambiamenti.

Come vi abbiamo raccontato nel corso di questi mesi infatti, diversi membri del cast delle stagioni precedenti non torneranno per i prossimi episodi. E come dichiarato da Aimee Lou Wood, che interpreta Aimee Gibbs nella serie, a cambiare notevolmente in Sex Education 4 non saranno solo i volti delle star, ma anche la trama.

"I personaggi si sentono come se fossero in un territorio davvero nuovo perché lo sono letteralmente, sono in una nuova scuola", ha raccontato l'attrice. "Molti dei nostri sentimenti nascono per via di quello che sta accadendo nella storia, ovvero che sono [in] una nuova scuola. Per Aimee ad esempio - la sua migliore amica è in America, non ha un ragazzo per la prima volta in assoluto ed è in una scuola nuova di zecca dove non ha compagni. Quindi ci sono molte novità per tutti i personaggi e penso che tutto questo renda lo show davvero nuovo".

Durante l'intervista, la Wood ha rivelato di essere entusiasta dei nuovi membri del cast, ma ha anche ammesso di sentire la mancanza dei vecchi attori: "Adoriamo decisamente tutte le nuove aggiunte, sono tutte fantastiche, ma ci mancano anche le persone che sono andate via. Ci mancano davvero”.

Per salutarvi, vi ricordiamo che poco tempo fa è stato svelato il personaggio di Daniel Levy in Sex Education 4.