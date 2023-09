Sex Education 4, primo appuntamento tra Otis e Maeve nel trailer ufficiale!

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato oggi il trailer di Sex Education 4, quarta e ultima stagione dell'acclamata serie tv comedy sulla vita sessuale segreta degli adolescenti di oggi.

Il filmato promozionale, disponibile all'interno del player dell'articolo, anticipa una stagione ricca di nuove esperienze sessuali, ma anche e soprattutto crescita personale, amore, risate, lacrime, amicizia e tanto altro ancora, come ad esempio il fantastico guardaroba di Eric, il ritorno al lavoro di Jean con un nuovo capo (interpretato da Hannah Gadsby), quello di Adam in fattoria, e le abilità artistiche di Aimee, e per finire… Maeve torna a Moordale per il suo primo vero appuntamento con Otis.

Con questa ultima stagione i fan di Sex Education si preparano a dire addio alla banda di Moordale, che tiene compagnia agli abbonati al servizio di streaming on demand di Netflix ormai dal 2019. È giunto il momento di preparare i fazzoletti e iniziare a dire addio a questi personaggi, che saranno protagonisti di otto nuovi episodi, incluso un finale di stagione eccezionale della durata di 83 minutii.

Per altri contenuti relativi alla serie, date un'occhiata al primo teaser trailer di Sex Education 4: quali sono le vostre aspettative per l'ultima stagione? Come finirà la storia tra Maeve e Otis? L'appuntamento è fissato al 21 settembre, in esclusiva su Netflix.