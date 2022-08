Sex Education 4: arrivano nuovi dettagli sulla trama della prossima stagione!

Sex Education 4 è attualmente in lavorazione, e porterà sui nostri schermi un cast ridotto rispetto al passato. Diversi, infatti, gli addii. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, Patricia Allison, Tanya Reynolds, Simone Ashley e Rakhee Thakrar non torneranno in Sex Education 4. Adesso arrivano nuovi dettagli sul prossimo capitolo!

Secondo alcune teorie, il prossimo capitolo potrebbe essere ambientato durante le vacanze scolastiche, e la sinossi riportata da Variety potrebbe effettivamente supportare questa idea. Certo, la paura che il cast ridotto possa abbassare il livello di qualità narrativa dello show è tanta, ma sembra che non ci sia da preoccuparsi. Infatti, nonostante il mini esodo, una fonte ha rivelato a Variety che la stagione 4 dello show "vedrà un misto di volti vecchi e nuovi eccitanti". Tutto questo mentre gli alunni della Moordale Secondary School sono alla ricerca di un posto alternativo per studiare e divertirsi in seguito alla vendita della scuola agli sviluppatori.

Sicuramente per molti sarà deludente non rivedere alcuni protagonisti, ma un cast ridotto in verità permetterà probabilmente agli sceneggiatori di concentrarsi di più sui grandi protagonisti della serie. Una buona notizia è che torneranno non solo gli interpreti di Otis e Maeve, ma che rivedremo anche Ncuti Gatwa in Sex Education 2. La presenza dell'interprete di Eric, infatti, era stata messa in dubbio dopo che l'attore si era unito al cast del nuovo Doctor Who. Tuttavia la conferma ha scongiurato una delle ipotesi peggiori per lo show: la perdita di Eric, personaggio di grande importanza per Sex Education.