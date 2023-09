Sex Education 4 avrà un finale lungo come Stranger Things

Netflix vorrebbe degli spin off di Sex Education. La serie ha ottenuto un grandissimo successo e il colosso streaming non vuole lasciarla andare, sembra infatti che Sex Education avrà un finale lungo esattamente come Stranger Things.

Netflix ha rivelato i tempi di durata dell'imminente stagione finale della comedy-drama. Mentre la maggior parte degli episodi si attesta poco sotto l'ora, il finale di stagione dura 83 minuti. La stagione 4 di Stranger Things ha fatto notizia quando è stata rilasciata per la durata degli episodi, il più lungo dei quali raggiungeva la lunghezza di ben due ore e 30 minuti. Tuttavia, gli showrunner hanno confermato che la durata degli episodi della quinta stagione di Stranger Things non sarà così lunga.

Nella quarta serie, Otis, Eric e la maggior parte degli ex studenti di Moordale si adatteranno al nuovo trimestre del Cavendish Sixth Form College, mentre Maeve inizierà i suoi studi alla Wallace University negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio ottenuta nella terza stagione.

Gli ultimi 8 episodi di Sex Education verranno pubblicati da Netflix il 21 Settembre 2023 sulla piattaforma. Il teaser trailer di Sex Education 4 mostra l’ironia caratteristica della serie applicata al mondo dei college britannici, un ambiente decisamente più maturo rispetto alla Mordale High School, protagonista delle stagioni precedenti.