Sex Education 4, Maeve e gli altri sono al culmine del piacere nei nuovi poster!

La quarta stagione di Sex Education si sta avvicinando sempre di più e, finalmente, Netflix ha rilasciato i primi poster ufficiali della serie che si sta avvicinando alla sua conclusione dopo aver riscosso un incredibile successo in tutto il mondo negli ultimi anni.

Nonostante l'idea di Netflix sia quella di realizzare degli spin-off di Sex Education, sembra che sia ufficialmente cominciata la promozione della quarta stagione conclusiva che chiuderà la storia dei protagonisti così amati dal pubblico. Nei poster vediamo i vari personaggi in una espressione sfacciata di piacere che riassume a pieno l'essenza dell'intera serie che mette al centro il tema dell'adolescenza e della sessualità.

I character poster, pubblicati su Instagram, sono accompagnati dalla didascalia "*come* and face the music" che, come d'abitudine per la serie, gioca sui doppi sensi. Sex Education approfondire la storia di Otis, figlio di una famosa sessuologa, e Maeve che, da un giorno all'altro, decidono di avviare delle vere e consulenze sulla sessualità nel proprio liceo. Ovviamente, la loro iniziativa, porterà a delle vere e proprie reazioni a catena all'interno della scuola tra studenti che capiranno se stessi e la propria identità svelando situazioni familiari non particolarmente semplici da gestire.

Il teaser trailer di Sex Education 4 ha svelato la data d'uscita ufficiale della stagione conclusiva. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!