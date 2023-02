Sex Education 4: Ncuti Gatwa dice addio allo show? Ecco il messaggio criptico sui social

Le riprese della Stagione 4 di Sex Education sono attualmente in corso e vedrà ritornare buona parte dei personaggi principali, fatta eccezione di alcuni che hanno già annunciato di non far più parte del cast. In un nuovo post sui social, però, sembra che tra non molto potremo dire addio anche a Ncuti Gatwa, che presto sarà il nuovo Doctor Who.

In un post sul suo Instagram, Gatwa ha recentemente condiviso una foto della porta della sua roulotte sul set della serie, con la didascalia "Ultimo giorno. Ultima volta. Ciao, ragazzi, grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza". Il post arriva dopo la precedente conferma che Gatwa sarebbe apparso nell'imminente quarta stagione della serie, anche se sarà destinato a interpretare il Quindicesimo Dottore nella nuova stagione di Doctor Who, che immaginiamo lo impegnerà a tempo pieno nei prossimi anni.

Gatwa interpreterà il Quindicesimo Dottore in Doctor Who, che vedrà anche il ritorno di Russell T. Davies come showrunner principale.

"Non ci sono parole per descrivere come mi sento", aveva dichiarato Gatwa in un comunicato stampa quando è stato annunciato il suo casting. "Un misto di profondo onore, eccitazione e naturalmente un po' di paura. Questo ruolo e questo show significano moltissimo per molti in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei predecessori di incredibile talento ha gestito questa responsabilità e questo privilegio unici con la massima cura. Cercherò di fare del mio meglio per fare lo stesso. Russell T Davies è un'icona quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che si avvera".

Se Gatwa dovesse dire addio a Sex Education è molto probabile che Netflix possa anche decidere di concludere la serie o al massimo ordinarne una quinta finale. Ricordiamo che Patricia Allison non tornerà in Sex Education 4 così come anche Rakhee Thakrar e Tanya Reynolds.