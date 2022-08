Sex Education 4: Ncuti Gatwa tornerà per la prossima stagione

Nonostante il suo nuovo e importante ruolo come star di Doctor Who, Ncuti Gatwa tornerà per la prossima stagione 4 di Sex Education, come riportato recentemente da Variety.

La notizia del ritorno di Gatwa tranquillizzerà sicuramente molti fan, che potrebbero aver temuto un mancato ritorno dell'attore nello show dopo il suo casting come nuovo Dottore in Doctor Who. L'attore scozzese, nato in Ruanda, sarà il primo attore di colore a interpretare il ruolo a tempo pieno.

In più, la notizia arriva dopo i numerosi abbandoni da poco annunciati, con molti dei co-protagonisti di Gatwa che infatti non saranno in Sex Education 4. Nelle ultime settimane, lo spettacolo ha visto un esodo di membri del cast: Patricia Allison (che interpreta Ola), Tanya Reynolds (Lily), Simone Ashley (Olivia) e Rahkee Thakrar (l'insegnante di Mooredale Secondary Emily Sands).

La produzione della stagione 4 dovrebbe iniziare quest'estate. A meno di altri addii, il cast principale sarà composto da Butterfield, Anderson, Mackey, Swindells, Ncuti Gatwa, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling e Alistair Petrie. Altri volti che vedremo nella serie saranno quelli di Mikael Persbrandt, Chaneil Kular, Mimi Keene, Samantha Spiro, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh e George Robinson.

In attesa di nuovi aggiornamenti sullo quarta stagione, prevista per il 2023, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Sex Education 3.