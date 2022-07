Sex Education 4, uno dei personaggi principali non farà ritorno nella serie: ecco chi!

Lo scorso settembre Sex Education è stata rinnovata per la Stagione 4 da Netflix visto l'incredibile successo di pubblico ottenuto con l'ultima mandata di episodi. Sebbene ancora non sia chiaro quando arriverà sulla piattaforma, con le riprese che dovrebbero iniziare quanto prima, sembra che uno dei personaggi principali non farà purtroppo ritorno.

L'attrice Patricia Allison, che in Sex Education ha interpretato il personaggio di Ola, non tornerà per la quarta stagione.

Ola, il personaggio di Allison, ha avuto un bel percorso in Sex Education. Nella serie è uscita con il protagonista Otis Milburn e in seguito ha frequentato il personaggio forse più bizzarro della serie, Lily. Ola è anche la figlia di Jakob, la compagna di Jean Milburn. Ola ha visto un'evoluzione sfaccettata nell'ultima stagione di Sex Education, quando ha vissuto la propria evoluzione in mezzo al caos che la circondava, che comprendeva una relazione difficile con Lily, il padre Jakob che metteva incinta Jean e poi, di conseguenza, Jean e Jakob che cercavano di formare una famiglia insieme a Ola e Otis in attesa del loro bambino.

Nonostante la presenza attiva di Ola nella terza stagione, il personaggio purtroppo non tornerà nella quarta stagione di Sex Education, come ha spiegato l'attrice Allison in un'intervista a Capital XTRA. Dopo aver interpretato Ola per tre anni in Sex Education, Allison lascerà la serie per dedicarsi ad altri progetti. Allison ha ammesso che, anche se sta per lasciare la serie, "ha assolutamente [amato] essere in Sex Education così tanto".

"Ho amato moltissimo partecipare a Sex Education e interpretare Ola. Ma purtroppo non mi unirò alla squadra per la quarta stagione. Mi dispiace molto dovervelo dire, ragazzi. Ma mi dedicherò ad altre piccole cose, mi si sono presentate altre opportunità. L'ho fatto per tre anni e l'ho amato sinceramente. Amo lo show. Prima o poi dovrò, immagino, dire addio. Ma ci sono altre cose in arrivo! Altre cose sono in arrivo, ed è davvero eccitante".

Dopo tre apprezzate stagioni della commedia britannica di Netflix, la quarta stagione di Sex Education è destinata a tornare sulla piattaforma, anche se non è stata fissata una data di uscita. Molti si aspettano che questa quarta stagione sia l'ultima. Sex Education vede nel cast anche Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey e Aimee Lou Wood.