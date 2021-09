Sex Education 4, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Nel corso dell'evento TUDUM Netflix ha annunciato la stagione 4 di Sex Education. Lo show è arrivato con il suo terzo capitolo sulla piattaforma il 17 Settembre, e dato il suo successo la notizia del rinnovo non stupisce di certo gli spettatori. Ma quando potrebbe uscire Sex Education 4? Ecco le nostre previsioni.

Come abbiamo visto, la terza season ha richiesto una lunga attesa da parte dei fan, perché la serie che abitualmente veniva resa disponibile a Gennaio su Netflix (o almeno così è stato per le prime due stagioni datate 2019 e 2020), nel 2021 è stata pubblicata a Settembre, raggiungendo quasi i 2 anni di distanza che si sarebbero concretizzati nel Gennaio 2022. Ovviamente l'augurio è che la quarta impieghi meno tempo ad essere realizzata, e sicuramente sarà così, considerando la situazione pandemica ben diversa da quella del 2020 e dei primi mesi del 2021.

Considerando che si parla di uno show rodato, che ha già molto materiale per la s4, e che si tratta di Netflix, è realistico pensare che Sex Education 4 potrebbe tornare a Settembre 2022, rispettando dunque la distanza di un anno che la produzione aveva impiegato per produrre il secondo capitolo. Certo i fan sperano di vederla prima, e non sarebbe improbabile, ma in ogni caso bisognerà aspettare almeno l'estate del 2022. Intanto la certezza che la stagione 4 ci sarà è già un'ottima notizia.

Nell'attesa del prossimo capitolo, vi raccontiamo nella nostra recensione di Sex Education 3 cosa ne abbiamo pensato dell'ultimo!