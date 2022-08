Sex Education 4: al via le riprese dello show Netflix

Dopo alcune modifiche al cast dello show, sono finalmente iniziate le riprese della quarta stagione della serie originale di Netflix Sex Education.

Il protagonista dello show Asa Butterfield (Otis Milburn) ha condiviso la notizia tramite Twitter, scrivendo in un post "Indovina chi è tornato". Il suo collega Alistair Petrie, che interpreta il preside Michael Groff, ha risposto con una sua foto, con la didascalia "Dateci un indizio".

Sex Education segue principalmente le vicende che ruotano attorno a Otis Milburn, un adolescente goffo su diversi fronti, con la madre Jean (Gillian Anderson) che è una terapista del sesso. Quando Otis fornisce accidentalmente consigli sul sesso a uno dei suoi coetanei, si unisce alla collega studentessa Maeve (Emma Mackey) per gestire una clinica clandestina di terapia sessuale a scuola.

Sebbene si sappia poco sulla trama della stagione 4, gli spettatori potranno aspettarsi che alcune delle trame principali lasciate in sospeso in Sex Education 3 continueranno, anche se alcuni membri del cast non torneranno nei prossimi episodi. Infatti, ad oggi sappiamo che Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Rakhee Thakrar (Emily Sands) e Simone Ashley (Olivia) non torneranno nella serie.

Invece, oltre a Butterfield e Petrie, è stato recentemente confermato che Ncuti Gatwa riprenderà il ruolo di Eric. Altri attori che dovrebbero tornare sono Mackey, Anderson, Connor Swindells, Aimee Lou Wood e Kedar Williams-Stirling. Anche la creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva Laurie Nunn tornerà per la quarta stagione.