Sex Education 4, la serie Netflix perde un altro amatissimo personaggio: ecco chi

Lo scorso anno Sex Education è stata rinnovata per una quarta stagione ma, sembra proprio che la serie Netflix stia perdendo dei preziosi pezzi per strada e dopo l'addio di Patricia Allison aka Ola dovremo salutare un altro amatissimo personaggio.

Tanya Reynolds, che interpreta Lily Iglehart, non farà ritorno nella stagione 4 e come spiegato dalla stessa attrice, questa scelta appare piuttosto logica. Per permettere un continuo rinnovamento ed evitare che la storia diventi troppo ripetitiva, lo spettacolo deve naturalmente lasciar andare alcuni personaggi "più vecchi" e tra questi sembra proprio che rientri a pieno titolo la ragazza che scrive fumetti erotici dedicati agli alieni. Nessun rancore per Netflix dunque, nonostante il forte dispiacere, come riferito dalla stessa Reynolds in una recente intervista.

"Non tornerò nella stagione 4, il che è triste, molto triste. È solo la naturale evoluzione di questi spettacoli: quando hai un cast così grande e così tanti personaggi, penso che devi lasciare che alcuni personaggi più vecchi vadano via per far posto a quelli più nuovi, il che è assolutamente la cosa giusta, come dovrebbe accadere".

Sebbene l'eccentrica Lily di Reynolds mancherà moltissimo nella prossima stagione di Sex Education, la scelta degli autori sembra essere piuttosto comprensibile dopo quanto accaduto negli ultimi episodi rilasciati su Netflix. Lily e Ola potrebbero non essere le uniche a dire addio al Liceo Moordale. Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere il nuovo trailer di Sex Education 4.