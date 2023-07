Sex Education 4, il primo teaser-trailer svela la data di uscita dell'ultima stagione

La campanella suonerà per l'ultima volta per Sex Education: la popolare serie TV Netflix è arrivata alla quarta stagione che, come anticipa proprio il teaser - trailer sarà l'ultima per Otis, Eric e Maeve. Insieme a una cattiva notizia, però, c'è sempre qualcosa alzerà il morale ai fan: Sex Education arriva su Netflix il 21 settembre!

La data di uscita della quarta stagione della serie TV è stata rivelata insieme al teaser - trailer che anticipa alcuni sviluppi sugli ultimi avvenimenti della terza stagione di Sex Education.

Senza un preside e in mancanza di fondi, tutti gli studenti della Moordale si sono trasferiti in un nuovo liceo completamente opposto mentre Otis tenta di mantenere una relazione a distanza con Maeve che si trova negli Stati Uniti per motivi di studio. Anche la dimensione domestica del giovane è stata stravolta dall'arrivo di un nuovo bambino. L'unica cosa che è rimasta salda nella vita di Otis è proprio il sesso, con il quale il personaggio interpretato da Asa Butterfield si presenta ai suoi nuovi compagni, oltre che ad essere il collante del nuovo ciclo di episodi dello show Netflix.

Già da tempo si vocifera che Sex Education 4 sarebbe stata l'ultima stagione, voci che successivamente hanno trovato conferma. L'ultima parte dello show Netflix vedrà i volti storici della serie come Emma Mackey, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Connor Swindells e new entry come il nuovo personaggio interpretato da Daniel Levy.

