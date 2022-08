Sex Education 4, un video ci svela il personaggio di Daniel Levy: ecco Mr. Molloy!

Sarà una stagione di sliding doors, la quarta di Sex Education: il popolare show Netflix ha dovuto dire addio in queste ultime settimane ad un po' di protagonisti conosciuti nel corso delle prime tre stagioni, ma al tempo stesso si prepara ad accogliere i nuovi arrivi che avremo modo di conoscere in questi nuovi episodi.

Pochi giorni dopo l'annuncio del via alle riprese della quarta stagione di Sex Education, infatti, proprio il profilo Instagram ufficiale dello show ci svela una new entry nel cast presentandocene contestualmente anche il personaggio: ad unirsi alla famiglia di Sex Education sarà Daniel Levy, noto principalmente come produttore, sceneggiatore, regista e protagonista della serie Shitt's Creek e apparso anche in un episodio di Modern Family.

Levy, come ci spiega il post Instagram di cui sopra, interpreterà l'ancora misterioso Mr. Molloy: si tratterà con ogni probabilità, stando a quanto riusciamo ad intuire dalla sua brevissima apparizione al fianco di Maeve, di un docente con cui il personaggio di Emma McKay incontrerà durante il suo soggiorno negli Stati Uniti... E chissà, vista la contrapposizione alla coppia Otis/Ruby suggeritaci dal post stesso, che tra i due non possa nascere qualcosa!

Cosa ne dite? Credete che Daniel Levy sia la scelta giusta per completare il cast dello show con Asa Butterfield e Gillian Anderson? Diteci la vostra nei commenti! Tra tanti addii, intanto, Ncuti Gatwa ha confermato il suo ritorno nei nuovi episodi di Sex Education.