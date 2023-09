Sex Education: 5 cose che forse non sapete sulla teen-comedy di Netflix

Da oggi 21 settembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, è disponibile la quarta e ultima stagione di Sex Education, acclamata e pluripremiata serie tv teen-comedy.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi 5 cose che forse non sapete su Sex Education:

Sebbene la storia si svolga in una scuola britannica chiamata Moordale Secondary, il look delle location rimanda al modello di scuola superiore americana con armadietti, giacche Letterman, studenti con palle da rugby sotto le ascelle (a imitazione dei giocatori di football americano) e nessuna uniforme scolastica. Si tratta di una scelta intenzionale degli autori , che in questo modo hanno voluto sia rendere lo spettacolo più accessibile al pubblico internazionale (principalmente americano) sia omaggiare i film di John Hughes che hanno ispirato la serie.

Le riprese della serie si sono svolte lungo il fiume Wye in Inghilterra e Galles, comprese le location a Llandogo e Tintern, nel Monmouthshire. Le scene ambientate alla Moordale Secondary School sono state girate nell'ex campus dell'Università del Galles del Sud a Caerleon. La casa in cui vivono Otis e sua madre appare in un episodio di Extraordinary Escapes with Sandi Toksvig.

Eric e Otis fanno spesso riferimento a Super Smash Bros e spesso e volentieri ci giocano insieme. Nella vita reale, il protagonista Asa Butterfield è un fan della serie di giochi e gioca a livello competitivo.

Prima di essere scelto per la parte di Eric e diventare famoso, Ncuti Gatwa è stato un senzatetto per cinque mesi.

. Il film Charlie Bartlett (2007) ha una trama molto simile a Sex Education: i protagonisti sono outsider ed entrambi aiutano gli studenti delle scuole superiori offrendo terapia da un bagno pubblico.

