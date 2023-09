Sex Education 5 si farà? Le ipotesi per un'altra stagione

Netflix, è vero, tende a non avere pietà di quelle serie che non rispettano certi standard in termini di ascolti, chiudendole anche dopo una sola stagione: al tempo stesso, però, quando uno show porta a casa i risultati di Sex Education la tendenza è a ricavarne tutto il ricavabile. È davvero, dunque, giunto il momento di dire addio a Moordale?

Dopo quattro stagioni il successo della serie con Asa Butterfield, Emma Mackey e Gillian Anderson non accenna a calare: lo show ha dimostrato un'enorme costanza nel convincere pubblico e critica sin dai tempi del suo esordio, per cui, sotto quest'aspetto, i motivi per andare avanti ci sarebbero tutti, e siamo sicuri che Netflix ne sia consapevole.

Al tempo stesso, però, le storie dei nostri protagonisti sembrano ormai essersi esaurite: per quanto il finale di Sex Education possa aver deluso parte dei fan, che fino all'ultimo istante hanno sperato in qualcosa di diverso, è stato infatti più volte ribadito dagli addetti ai lavori che difficilmente ci sarebbe stato altro da dire su Otis, Maeve, Eric e soci dopo questi nuovi episodi.

Gli attori stessi, d'altronde, hanno ovviamente voglia di andare avanti con le loro carriere, su tutti una Emma Mackey ormai lanciatissima: ad oggi, dunque, ci sembra di poter ritenere quello della quarta stagione il finale definitivo di Sex Education. E voi, riuscirete ad accettarlo? Fatecelo sapere nei commenti!