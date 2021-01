Sex Education: 5 serie TV da guardare in attesa della terza stagione

Uno dei pregi maggiori di Netflix è quello di aver posto l'accento, con i suoi prodotti, su alcune delle tematiche sociali e psicologiche più rilevanti degli ultimi anni, non avendo paura di esplorare argomenti ritenuti fino a quel momento "taboo" - come la sessualità e il conoscere il proprio corpo - quanto mai fondamentali nell'adolescenza.

Mentre abbiamo dedicato un approfondimento proprio alle nostre ipotesi circa a quando potrebbe uscire la terza stagione di Sex Education, oggi, nell'attesa di scoprirne di più, vogliamo consigliarvi 5 show televisivi da recuperare se amate le avventure di Otis e dei suoi amici, tra commedie brillanti e drammi più intensi, che vi aiuteranno a esplorare tematiche personali e psicologiche dei rapporti tra esseri umani e con sé stessi. Iniziamo.

The End of the F***ing World

Il fantastico prodotto ideato da Jonathan Entwistle è di sicuro una delle serie che meglio analizzano le dinamiche complesse e problematiche che avvengono durante il periodo di maggior cambiamento, ovvero l'adolescenza. Il racconto, che si muove tra la dolcezza e la follia, ci porta a scoprire il legame unico formatosi tra due persone apparentemente ai poli opposti: James (Alex Lawther), introverso ma convinto di essere uno psicopatico, e Alyssa (Jessica Barden), ribelle e senza peli sulla lingua, desiderosa di scappare dalla propria vita. Un piccolo capolavoro che vi consigliamo caldamente. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di The End of the F***ing World.

Unorthodox

Toni decisamente diversi per Unorthodox, miniserie che esplora con minuzia una comunità ortodossa chassidica, ma che rispecchia a pieno la tematica della ricerca dell'identità (in ogni senso, personale e sessuale) in un ambiente rigido e che non concede spazio al riconoscimento del sé. La nostra recensione della miniserie Unorthodox mostra tutto il meglio di un prodotto da vedere assolutamente.

Big Mouth

Cambiamo ancora genere con una serie animata, ideata dagli amici di infanzia Nick Kroll e Andrew Goldberg, che (tra alti e bassi) ha comunque il pregio di presentare in maniera buffa e scanzonata alcune tematiche che sarebbero davvero pesanti e complesse, come l'esplorazione del corpo, del gender, della sessualità e di ogni difficoltà che i teenager devono affrontare nel loro passaggio alla vita adulta. Per ridere, ma anche per riflettere.

Skins

Una delle prime serie ad affrontare seriamente il tema delle relazioni giovanili e delle problematiche che ne conseguono. Girata con uno stile tutto personale e con degli sceneggiatori praticamente coetanei dei personaggi che rappresentano, Skins è stata un vero e proprio cult generazionale.

Lovesick

Una commedia leggera, ma che comunque presenta degli spunti interessanti è Lovesick, con cui chiudiamo la nostra carrellata. Cosa succederebbe se un vostro ex vi contattasse dicendovi che ha la clamidia? È quello che si chiede la serie televisiva britannica, che affronta tra una risata e l'altra molte delle dinamiche relazionali che fanno parte della vita di tutti i giorni, e che riservano un'inaspettata profondità.

