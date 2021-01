Sex Education: dove è ambientata la serie? Influenze e ispirazioni

Sex Education è una delle serie televisive più amate di Netflix e, oltre alla trama tanto irriverente, quanto curiosa, i punti di forza sono anche i luoghi frequentati dai protagonisti che sono vivi e meravigliosi.

Sex Education racconta i primi turbamenti sessuali di un gruppo di adolescenti inglesi allievi del liceo Moordale. La narrazione è prevalentemente comica, ma non mancano i momenti di forte dramma. L'aspetto più interessante è che ciascun personaggio segue un percorso di iniziazione a sé e in questo sguardo alla loro vita sessuale non vengono risparmiati nemmeno gli adulti.

Per quanto riguarda le ambientazioni, tra le principali c'è senz'altro il fittizio Moordale Secondary School che sono state invece girate nel campus Caerleon, che si trova nel Galles del sud e che era precedentemente uno degli edifici dell'Università del Galles (attiva fino all'aprile 2013). Nella serie si presenta come un luogo ibrido tra le scuole americane e quelle inglesi. Questo spiega perché i corridoi di Caerleon sono decorati con armadietti a muro e gli atleti giocano a football americano invece che a calcio, sport più popolare nel Regno Unito. La scelta è stata criticata, ma è stata presa per motivi di sceneggiatura.

Il teatro della scuola, però, non è presente dentro il campus Caerleon, bensì presso il The Paget Rooms, uno storico teatro sito nel cuore di Penarth, a sud di Cardiff, che ospita una vasta gamma di spettacoli teatrali, concerti e altri eventi. La casa di Otis e sua madre Jean, invece, si trova nel villaggio di Symonds Yat, nell'Herefordshire, completamente immersa nel verde. La casa, conosciuta come The Chalet, è interamente costruita in legno norvegese e in stile scandinavo, si compone di ben cinque camere da letto e può ospitare fino a dieci persone.

Intorno a The Chalet si trovano altre importanti location utilizzate per le riprese di Sex Education. Ad esempio, il Browns, il supermercato dove lavorano Adam e Ola, si trova a Llandogo, appena a sud di Symonds Yat. Il famoso ponte percorso da Otis e il suo amico Eric giornalmente è il Wireworks Bridge, che si trova a Tintern, appena oltre il confine con il Gloucestershire (contea dell'Inghilterra sud-occidentale). Questi luoghi erano già famosi per Harry Potter e I Doni della Morte Parte 1 e per il film King Arthur - Il potere della spada.

Rimaniamo ancora in attesa di scoprire quando sarà disponibile la stagione 3 nel catalogo di Netflix e nel frattempo vi segnaliamo queste foto dal dietro le quinte di Sex Education condivise da Tanya Reynolds e scattate durante le riprese della terza parte.