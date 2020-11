Sex Education andrà avanti anche dopo la stagione 3? Gillian Anderson è ottimista

Le riprese della terza stagione di Sex Education sono iniziate a settembre in vista di una data di uscita che non è ancora stata annunciata, e secondo Gillian Anderson non si tratterà della sua ultima volta sul set della serie Netflix.

Durante una recente intervista con Collider, infatti, la star di X-Files e The Crown si è detta ottimista sul futuro di Sex Education anche oltre il prossimo arco narrativo. "Ne hanno discusso e penso che, visto quanto le persone si stanno divertente, non vedo perché non dovrebbe continuare. Anche se le cose cambiano", ha spiegato l'attrice. "Le cose stanno cambiando su Netflix ogni giorno, mentre noi parliamo. E quindi alla fine conta solo la decisione dei ragazzi al comando."

Parlando del suo personaggio, la Anderson ha anticipato: "Come sappiamo, Jean è incinta e lo sarà ancora quando la ritroveremo. Vedremo come Jean sta cercando di affrontare la situazione in relazione a Jakob e anche a Otis."

Apparsa di recente nei panni di Margaret Thatcher in The Crown 4, la farà ritorno nel cast di Sex Education insieme ad Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie e Mikael Persbrandt. Intanto, Emma Mackey si è unita ad una nuova produzione Netflix.