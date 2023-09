Sex Education all'arrembaggio: il finale raggiunge One Piece!

La quarta e ultima stagione di Sex Education ha debuttato su Netflix lo scorso venerdì. L'addio al terapeuta sessuale più famoso del piccolo schermo interpretato da Asa Butterfield ha riservato anche qualche piccola gioia: Sex Education 4 scala le classifiche della piattaforma e si aggiudica il primo post della top 10 globale di Netflix!

Un record importante per Sex Education che con questo primato spodesta One Piece, adattamento live-action del popolare manga di Eiichiro Oda che ha mantenuto il titolo per ben tre settimane di seguito e che lentamente si allontana anche dal secondo posto sul podio delle serie TV più viste della settimana in tutto il mondo. L'ultima stagione di Sex Education, infatti, ha totalizzato ben 12 milioni di visualizzazioni in sei giorni. Al secondo posto troviamo Murdaugh Murders: A Southern Scandal con 7,6 milioni di visualizzazioni di debutto. A seguire, invece, One Piece, medaglia di bronzo con 6,2 milioni di visualizzazioni.

La quarta stagione della serie TV con Asa Butterfield dunque si conferma un successo e chiude in bellezza il suo arco narrativo: malgrado molti fan non abbiano apprezzato il finale di Sex Education, è innegabile che Sex Education ha saputo parlare di sesso con criterio, portando un punto di vista più reale e vicino al pubblico più giovane.

Al momento l'addio sembrerebbe definitivo, ma se la speranza è l'ultima a morire anche Sex Education 5 potrebbe avere ancora qualche chance.