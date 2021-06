Sex Education, in arrivo la terza stagione! Netflix svela la data di uscita

Arriveranno a metà settembre, periodo appropriato per il ritorno a scuola, gli episodi della stagione 3 di Sex Education, apprezzata serie Netflix di produzione britannica. Rivedremo così Otis, Maeve, Eric e tutti gli altri in una stagione che per Ncuti Gatwa sarà speciale, e che sarà composta da otto episodi.

La terza stagione di Sex Education sarà su Netflix dal prossimo 17 settembre. La piattaforma streaming ha pubblicato le prime foto di scena dal set, che possiamo vedere all'interno della nostra gallery, oltre ad alcuni scatti dietro le quinte dell'attrice Tanya Reynolds, che interpreta Lily.

Dalle anticipazioni trapelate nei mesi scorsi sappiamo che Sex Education 3 avrà un finale clamoroso. "È un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino" recita la sinossi ufficiale. "Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora."

Tra le new entry nel cast ci sono anche Jason Isaacs, nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve. Si aggiungeranno ai veterani Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood e a tutti gli altri.

I registi della terza stagione di Sex Education sono Ben Taylor e Runyararo Mapfumo.