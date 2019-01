Sex Education: Asa Butterfield e Gillian Anderson nel trailer della comedy Netflix

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Sex Education, l'imminente nuova serie comedy che vedrà Asa Butterfiled nei panni di insicuro adolescente e Gillian Anderson in quelli della sua madre sessuologa. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Questa la sinossi ufficiale: "Otis Milburn (Butterfield) è uno studente impacciato e inesperto che vive con sua madre, Jean (Anderson), una sessuologa. Circondato da manuali, video e imbarazzanti conversazioni sul sesso, Otis diventa suo malgrado un esperto della materia. Quando a scuola si scopre la sua vita domestica, il ragazzo realizza di poter utilizzare la sua conoscenza per guadagnare credibilità. Insieme alla tosta e sveglia Maeve (Emma Mackey), e al suo miglior amico Eric (Ncuti Gatwa), improvvisano una clinica di terapia sessuale per risolvere gli strani e meravigliosi problemi degli altri studenti. Analizzando in prima persona la sessualità dei suoi coetanei, Otis si rende conto che anche lui stesso potrebbe aver bisogno di una terapia."

Creato e scritto da Laurie Nunn, lo show vede Jamie Campbell e Ben Taylor nel ruolo di produttori esecutivi, con Sian Robins-Grace come co-produttore esecutivo. La serie è prodotta per Netflix da Eleven, mentre Taylor e Kate Herron si sono occupati di dirigere gli episodi.

Sex Education debutterà su Netflix l'11 gennaio.