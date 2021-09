Sex Education, Asa Butterfield e Mimi Keene sono una coppia nella vita reale?

La terza stagione di Sex Education è ora su Netflix, e in molti hanno notato la grande chimica che c'è sullo schermo tra Asa Butterfield e Mimi Keene. Ma alcuni fan pensano che quella tra gli interpreti di Otis e Ruby non sia una dinamica vincente solo sul set.

La terza stagione di Sex Education ha visto formarsi una nuova coppia, quella composta da Otis (Asa Butterfield) e Ruby (Mimi Keene). E sebbene a molti i due insieme siano piaciuti parecchio, tra di loro era destinata a non funzionare, dato che Otis non provava gli stessi sentimenti di Ruby per lui.

Ciò non toglie che la coppia abbia guadagnato una solida fanbase, e che gli shipper dei due abbiano avuto comunque le loro soddisfazioni.

Ora però alcuni fan sembrerebbero pensare che la chimica tra Asa Butterfield e Mimi Keene si estenda anche al di fuori dello show, tanto da essere convinti che i due stiano per davvero. Su quali basi? Di ufficiale non c'è nulla, ma un video su TikTok ha portato l'attenzione su un curioso particolare: sia Butterfield che Keene hanno recentemente postato delle foto di un campo di ranuncoli, nel quale entrambi sembrano essersi divertiti non poco.

E mentre le foto di Butterfield riportano una caption che fa riferimento a un programma per bambini della BBC, Flower Pot Men ("Bill and Ben could never") e parla al plurale, come se fosse in compagnia di qualcuno (chi ha scattato le foto?), quelle di Keene hanno come caption una domanda che potrebbe essere un riferimento diretto al cognome della co-star ("Do you like Butter?"), oppure a un vecchio mito sui ranuncoli (buttercup in inglese).

E mentre c'è chi osserva come di campi di ranuncoli l'Inghilterra non ne manchino di certo, altri fanno notare come sia Butterfield che Keene adesso abbiano proprio queste foto come immagine profilo su Instagram. Coincidenze?

Diteci la vostra nei commenti. Secondo voi le due star di Sex Education stanno davvero insieme?

Intanto vi ricordiamo che Netflix ha rinnovato Sex Education per una quarta stagione.