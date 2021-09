Sex Education, Asa Butterfield rivela: 'La quarta stagione è sul fetish per gli elfi'

Nel corso delle tre stagioni di Sex Education abbiamo visto e sentito parlare di sesso in ogni sua sfaccettatura, dalle questioni relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere fino alle molestie sessuali: il campo è però talmente vasto da poter ancora essere esplorato a fondo, come ci dimostra Asa Butterfield.

Pochi giorni dopo il commento di Mimi Keene sulla scena più imbarazzante di Sex Education 3, infatti, l'attore che da tre stagioni presta il suo volto al protagonista Otis Milburn ha voluto scherzare sugli argomenti che potrebbero essere affrontati nel corso di un'eventuale quarta stagione del popolarissimo show Netflix.

"La quarta stagione sarà tutta sul fetish per gli elfi" ci ha svelato l'attore sul suo profilo Twitter, presentandosi in foto con indosso uno splendido paio di orecchie elfiche. Nulla di troppo strano, d'altronde: in Sex Education abbiamo visto più di un personaggio manifestare il proprio gradimento per i giochi di ruolo (vero, Lily?) per cui siamo sicuri che il buon Otis troverebbe sicuramente almeno un partner disposto ad assecondarlo!

Sesso con gli elfi a parte, comunque, voi fateci sapere nei commenti qual è il vostro parere su questa terza stagione che ha esordito pochi giorni fa su Netflix; recentemente, intanto, Aimee Louwood ci ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio in Sex Education 3.