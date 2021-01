Sex Education, un attore della prima stagione vorrebbe tornare nella serie Netflix

Vi ricordate di Sean Wiley, il problematico fratello maggiore di Maeve (Emma Mackey) nella prima stagione di Sex Education? Dopo l'assenza dalla stagione 2, a quanto pare il personaggio non farà ritorno neanche nel prossimo arco narrativo della serie, ma stando a Edward Bluemel c'è ancora una possibilità di rivederlo in futuro.

L'interprete di Sean ha commentato il possibile ritorno del personaggio durante un'intervista con Radio Times: "In realtà devo aspettare e capire. È sicuramente qualcosa di cui si è parlato e penso che, a giudicare dalle persone che hanno visto lo show, un suo ritorno avrebbe senso. Non sai mai cosa succederà. È interessante vestire i panni di un personaggio così particolare e che non è mai presente, perché pensi "Oh sì, sono stato scelto per questo ruolo, ma il suo aspetto principale è il fatto che non è mai presente, perciò è divertente aspettare."

"Mi piacerebbe molto vederlo tornare. A giudicare da quello che mi hanno detto altre persone, anche a loro piacerebbe rivederlo, quindi spero che rivedremo Sean più avanti" ha aggiunto Bluemel, secondo cui un'assenza prolungata farebbe solo che bene allo sviluppo del personaggio. "Più lo tengono fuori dallo schermo, più avrà effetto il suo ritorno. Oppure potrebbe morire off-screen, il che sarebbe una notizia eccitante in un modo completamente diverso!"

Ricordiamo che le riprese di Sex Education 3 sono partite lo scorso settembre con la presenza tra gli altri di Asa Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong) e Gillian Anderson (Jean Milburn). La data di uscita dei nuovi episodi non è ancora stata rivelata.

In attesa di novità, qui potete trovare la nostra recensione di Sex Education 2.