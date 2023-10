Sex Education, cosa ne pensa il regista del finale? 'Doveva andare così'

Il finale di Sex Education ci ha fatto bagnare, ma molti spettatori non sono stati soddisfatti. Tra pareri tiepidi, entusiastici e pieni di risentimento, scopriamo cosa ne pensa la regista Alyssa McClelland dell'appassionante ultimo episodio.

Alla domanda se l'episodio finale abbia legato la storia di tutti, così ha risposto McClelland: "Penso che le cose dovessero andare così. Uno dei motivi, suppongo, per cui la storia ha deciso che questa sarebbe stata l'ultima stagione, era proprio che tutti i personaggi si accingevano a vivere un momento conclusivo e meraviglioso. Non so se fosse intenzionale, ma... sì, [la sceneggiatrice] Laurie [Nunn] non era più nella pelle. Pensava: 'Oh, wow, questo è il momento perfetto per lasciare lo show'. Uno svolgimento organico, non saprei come altro definirlo. Laure ha vissuto i personaggi da così tanti anni che non avrei mai creduto fosse disposta a giungere al termine".

In ogni caso, la regista era inconsapevole della prossimità del finale. "Non sapevo che sarebbero stati gli ultimi episodi" ha aggiunto. "Quindi, da parte mia, mi sono limitato a svolgere il lavoro di sempre. Ti immergi nei personaggi e nella trama, ecco tutto". Tuttavia, "per la scena del funerale c'è stato parecchio impegno logistico, perché le riprese erano davvero complicate", senza contare le alterne disponibilità del cast e "il gelo, la neve, poi ancora il sole... Insomma, praticamente ogni cosa!".

Ha inoltre paragonato la scena di sesso nell'episodio otto come "un bellissimo punto culminante della trama di Roman e Abbi, i quali hanno avuto problemi di intimità. Il risultato? Una scena che funziona, davvero meravigliosa. Penso che Sex Education abbia sempre avuto momenti audaci e provocatori".

Riguardo il funerale della madre di Maeve, invece, l'intervistatore ha fatto notare che tutto quel che poteva andare storto è andato storto. "Hai ragione, e ti dirò di più: quell'episodio è uno dei miei preferiti proprio per questo. L'essere madri è così bello, e rappresenta un tema centrale nella stagione".

