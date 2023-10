Sex Education, gli autori rassegnati: 'Attori non possono fare teenager per sempre'

Sex Education volge al suo termine: la serie con Asa Butterfield si è conclusa con la sua quarta stagione. Andare avanti sarebbe difficoltoso, soprattutto per l'età degli interpreti.

"Siamo tutti molto più vecchi di quando abbiamo iniziato, quindi penso che in uno show per adolescenti ci sia sempre una sorta di punto di arrivo, perché le persone non possono interpretare adolescenti per sempre. Ma, sì, mi è sembrato decisamente il momento giusto per concluderlo", ha dichiarato Laurie Nunn (la creatrice della serie) in una recente intervista per The Hollywood Reporter.

Non a caso, molte delle 'note' degli spettatori è la crescita degli attori, la cui evoluzione si può vedere da una stagione all'altra. Ma tutto ciò è inevitabile, chiaramente. Dunque, anche per questo motivo, concludere la serie in questo momento è sembrata la scelta giusta.

Ad ogni modo: "Penso che stiano tutti bene. È meraviglioso vederlo. La nostra direttrice del casting Lauren Evans è bravissima a trovare questi nuovi attori di grande talento, e credo che questa sia la vera gioia di uno show per ragazzi: poter lavorare con questi attori emergenti e plasmare i personaggi intorno a loro. Penso che il fatto che Ncuti diventerà Doctor Who sia davvero fantastico", ha aggiunto Nunn.

Ncuti Gatwa, che nella serie interpreta Eric Effiong, sarà infatti il quindicesimo dottore nella serie Doctor Who: una grandissima notizia per i fan appassionati dello show, ma anche per la carriera dell'attore, che ormai vola sempre più in alto.