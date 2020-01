Sex Education, a breve il primo trailer della seconda stagione?

Dopo aver visto i protagonisti di Sex Education negli splendidi character poster, un nuovo post dell'account ufficiale fa ben sperare per l'arrivo del primo trailer ufficiale della seconda stagione.

Ricordando ai fan che mancano solamente 12 giorni al ritorno della serie Netflix, infatti, l'immagine che potete trovare in calce alla notizia potrebbe aver anticipato l'imminente arrivo del primo trailer ufficiale della seconda stagione. Dopotutto, finora sono state mostrate solo alcune immagini di Otis, Maeve, Eric e gli altri protagonisti dello show.

Dopo aver organizzato una clinica clandestina che offre terapia sessuale a scuola per trasformare il suo intuito in una fonte di guadagno, Otis Milburn (Asa Butterfiled) è ora definitivamente sbocciato e nei nuovi episodi dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Olande, cercando allo stesso tempo di gestire il rapporto conflittuale con Maeve (Emma Mackey). Nel frattempo il liceo Moordale è alle prese con un'epidemia di clamidia, chiaro esempio di una mancata educazione sessuale nella scuola. I nuovi episodi vedranno il debutto nel cast di Sami Outalbali, George Robinson e Chineye Ezeudu.

La seconda stagione di Sex Education sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 17 gennaio. Per altre notizie sul catalogo del colosso dello streaming, vi rimandiamo al nostro video sui film e le serie tv in arrivo su Netflix a gennaio 2020.