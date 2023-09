Sex Education, il coordinatore di intimità su QUELLA scena: 'Un sacco di pressione'

La quarta stagione di Sex Education ha debuttato lo scorso weekend su Netflix concludendo le storie dei suoi personaggi, in particolare quella dei due principali protagonisti in assoluto, ovvero l'impacciato Otis e la bad girl Maeve, i quali sono al centro di una piccante scena che i fan hanno apprezzato. La racconta il coordinatore di intimità.

I nuovi episodi della quarta stagione raggiungono il loro climax quando Maeve e Otis vanno a letto insieme dopo quattro lunghe stagioni e 32 episodi di tira e molla tra i due. Leggete la nostra recensione di Sex Education 4.

Come dicevamo, Sex Education 4 non ha reso facile a Maeve e Otis frequentarsi e legare. Maeve è andata in America per un corso di inglese tenuto in una prestigiosa università dal professor Thomas Molloy (Dan Levy). Otis e la compagnia Moordale Secondary hanno le loro sfide da affrontare perché la maggior parte di loro si è trasferita al Cavendish College dopo la chiusura della Moordale alla fine della scorsa stagione.

Il coordinatore dell'intimità David Thackerary, che ha collaborato con lo show a partire dalla seconda stagione, ha descritto in un'intervista a TheWrap la preparazione di una scena così importante che riguarda la relazione più amata dello show.

"C'era un sacco di pressione per questo momento perché si tratta della relazione principale. È il loro momento. Io la chiamo la scena di Ross e Rachel di Sex Education", ha raccontato Thackerary. "Sono avvenute molte conversazioni prima di questo momento. Si è trattato di ascoltare la visione del regista e domande come: 'Che tipo di posizioni sceglieremo? Mostreremo solo una posizione? Con cosa inizieremo? Come inizierà questa intimità?'".

Poiché Maeve torna a Moordale per il ricovero d'urgenza e il funerale della madre Erin (Anne-Marie Duff), lei e Otis escono insieme per cercare di distrarsi. Ma l'appuntamento, e il loro tentativo di fare sesso dopo, va male.

"Ci provano più di una volta e credo che anche loro ci pensassero, anche nei momenti di relazione a distanza. Lo stavano immaginando fino a quel momento", ha detto Thackeray. "Penso che a quel punto fosse giusto. Si può vedere il consenso che sta avvenendo. Potrebbe non essere necessariamente esplicito, ma è netto. E lo si vede dal linguaggio del corpo, dal viso e dal modo in cui lo fa".

La scena ha segnato un momento di svolta rispetto al primo episodio della quarta stagione, in cui Maeve invia a Otis un nudo e i due diventano intimi al telefono.

"Il processo rimane sempre lo stesso. È sempre meglio parlarne in anticipo con il regista e dire: 'Ehi, stiamo vedendo qualcosa qui, c'è del nudo? Stanno facendo qualche tipo di azione simulata?' E poi parlo con l'attore e scopro in che modo si sentirebbe più a suo agio e quali sono i suoi pensieri in quel momento", ha spiegato Thackeray.

"È una sensazione diversa perché sei da solo e non c'è nessuno all'altro capo del telefono. Quindi si cerca di affrontare ogni singolo momento della conversazione e di capire qual è l'intimità, e a volte è necessario chiamare tutti a raccolta e dire: 'Bene, siamo arrivati a questo punto. Questo è il modo in cui finiremo anche questa scena. Questo è il punto in cui chiuderemo'".



Tutti gli episodi delle quattro stagioni di Sex Education sono disponibili in streaming su Netflix.