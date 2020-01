Sex Education: da domani la seconda stagione su Netflix, ecco il nuovo trailer!

Netflix ha diffuso in streaming (anche nella versione doppiata in italiano) un nuovo trailer della seconda stagione di Sex Education che ne anticipa l'arrivo sulla piattaforma digitale di meno di un solo giorno. Potete visualizzarlo in alto su questa pagina.

La stagione riprende esattamente dove si era conclusa la prima, tra nuovi problemi dei "clienti" di Otis, il rapporto tra quest'ultimo e Maeve, Adam che si trova nella scuola militare e via dicendo. Inoltre, in Sex Education 2 debutteranno tre nuovi personaggi, interpretati dagli attori esordienti Sami Outalbali, George Robinson e Chineye Ezeudu e presto scopriremo come si inseriranno nelle vicende della serie. Oltre al video, Netflix ha condiviso anche tre nuove immagini, che invece trovate in calce all'articolo.

Nel nuovo trailer della durata di appena un minuto e che scorre sulle note di What Is Love di Haddaway vediamo Otis diviso tra la sua nuova relazione sentimentale con Ola e il suo amore a lungo tormentato con Maeve, che proprio negli attimi conclusivi del filmato sembra voler rivelare di essere innamorata proprio del protagonista, come avevamo già intuito nel finale della prima stagione.

Nel corso dei nuovi episodi vedremo dunque come si articoleranno le giornate al liceo di Otis (Asa Butterfield), la madre Jean F. Milburn (Gillian Anderson), Eric (Ncuti Gatwa), Maeve (Emma Mackey) e degli altri membri del cast.

La seconda stagione di Sex Education sarà composta da otto episodi, che noi abbiamo potuto guardare in anteprima. Per maggiori informazioni, dunque, vi rimandiamo alla recensione di Sex Education 2. Siete in attesa dei nuovi episodi?

Non ci resta che attendere quindi la mattina del 17 gennaio (alle ore 9:00 circa), quando i nuovi episodi verranno caricati sulla piattaforma digitale. Nell'attesa potete recuperare anche il precedente trailer ufficiale.