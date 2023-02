Sex Education, Emma Mackey conferma l'addio: 'Non sarò nella Stagione 5'

Nel corso di una nuova intervista concessa a RadioTimes, Emma Mackey ha confermato quanto detto la scorsa settimana a proposito dell'addio al personaggio di Maeve in Sex Education. A quanto pare, l'attrice non tornerà in un eventuale Stagione 5 della serie Netflix, aumentando le speculazioni che vogliono la chiusura dello show dopo la Stagione 4.

Mackey, interprete di Maeve dalla prima stagione e principale interesse sentimentale del protagonista interpretato da Asa Butterfield, ha rivelato a RadioTimes.com di aver già detto addio al personaggio e di non avere intenzione di tornare per un'eventuale quinta stagione di Sex Education, che questo punto è probabile chiuderà i battenti al termine della quarta. Le riprese di Sex Education 4 sono terminate la scorsa settimana, come rivelato sempre dall'attrice, e questa non ha ancora una data di debutto sulla piattaforma.

"La quinta stagione? Ho appena finito la quarta la scorsa settimana. No, non credo che sarò nella quinta stagione. Ho detto addio a Maeve", sono state le parole di Mackey.

Questa ulteriore conferma dell'attrice arriva qualche settimana dopo che la star Ncuti Gatwa ha pubblicato il suo messaggio di addio al suo personaggio, Eric. Gatwa interpreterà il Quindicesimo Dottore nella nuova stagione di Doctor Who e probabilmente per questioni di programmazione non troverà il tempo per tornare in un eventuale proseguimento della serie Netflix.

Proprio a causa della perdita di due dei personaggi principali dello show, è improbabile che Sex Education venga rinnovata per una Stagione 5.

Tuttavia, questo non significa che altri attori non possano subentrare nel cast. Proprio ieri è stato annunciato l'ingresso di Jodie Turner-Smith in Sex Education 4.