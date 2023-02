Sex Education, anche Emma Mackey parla di addio: la Stagione 4 sarà l'ultima per Netflix?

Dopo il messaggio di Ncuti Gatwa di qualche giorno fa sui social, anche Emma Mackey - interprete di Maeve - potrebbe aver suggerito che la prossima stagione di Sex Education potrebbe essere la sua ultima. Per lo show di Netflix questi non sono gli unici indizi di una possibile conclusione, in quanto già diversi membri del cast non torneranno.

Nel corso di un'intervista concessa a Total Film (via Games Radar), Mackey ha parlato di Sex Education e della sua possibile uscita dalla serie. Come ha sottolineato, gli attori sono ben oltre l'età che interpretano e lei sarebbe pronta a "uscire con stile".

"È sempre difficile, è diverso quando si interpreta un personaggio che è come cristallizzato nel tempo. Sai, interpretiamo dei diciassettenni e siamo tutti quasi trentenni, è un po' strano. È una benedizione perché è un trampolino di lancio, ed è un ruolo che ci ha dato diverse opportunità, ma è qualcosa da cui voglio uscire con stile, ed essere felice che sia esistito e di averlo protetto e di averne goduto nel tempo in cui l'ho interpretato, ma sì, credo che ora debba essere lasciato in pace. [...] Possiamo tutti andare avanti e fare tesoro di ciò che abbiamo imparato da Sex Education, perché è stata una scuola, letteralmente, per tutti noi. È meraviglioso aver avuto quell'educazione e questo battesimo ed essere stati lanciati in quel mondo. Penso che ci abbia reso più forti".

Sex Education è stata un successo su Netflix per tre stagioni, con la produzione della quarta stagione che si è conclusa di recente. Quest'ultima dovrebbe uscire sul servizio di streaming nel corso di quest'anno. Tuttavia, le notizie che circondano la serie lasciano intendere che la Stagione 4 di Sex Education sarà drasticamente diversa, con diversi membri del cast già esclusi che non faranno ritorno nei nuovi episodi. È stato confermato, infatti, che Patricia Allison, Tanya Reynolds, Simone Ashley e Rakhee Thakrar non ci saranno.

In un video mostrato in precedenza, inoltre, è stato svelato il ruolo di Daniel Levy.