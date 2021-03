Sex Education: i film che hanno ispirato la trama dello show Netflix, li conoscevate?

L'attesa per la terza stagione di Sex Education ormai è alle stelle, e i fan non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure di Otis, Maeve, Eric, e di tutti gli altri protagonisti della serie. Vi siete mai chiesti se, per ideare lo show, Laurie Nunn abbia tratto ispirazione da qualche altro prodotto simile? Oggi vogliamo rispondere a tale domanda.

vogliamo proprio trattare di quali siano state le pellicole che in qualche modo hanno aiutato alla genesi del prodotto originale Netflix.

Tributo a un regista

Durante un'intervista a Cosmopolitan UK, Emma Mackey - interprete di Maeve nella serie - ha raccontato di come l'intero show sia un grande ed enorme tributo a John Hughes, regista molto famoso negli anni 80, e che ha dato via al movimento del Brat Pack:

"[Sex Education, ndr.] è completamente ispirata da John Hughes e quell'estetica da scuola superiore anni '80 che tutti conosciamo e amiamo, e che è piuttosto universale".

Hughes è stato il regista di uno dei film cult per gli adolescenti della generazione X, ovvero Breakfast Club, e ha girato molti altri lungometraggi che hanno portato alla nascita della figura dell'adolescente ribelle e desideroso di far sentire la sua voce, trovando la sua massima realizzazione nel gruppo di attori e figure che facevano parte del Brat Pack. Presentati come dei veri e propri fenomeni sociali, i film di Hughes e dei suoi contemporanei miravano a dare nuova luce al mondo dei teenager, e la popolarità dei film e degli attori crebbe così tanto, da ispirare molti prodotti che sono stati sviluppati nei decenni successivi. Tra cui, evidentemente, troviamo anche Sex Education.

conoscevate i film a cui si è ispirata la serie TV di Sex Education? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!