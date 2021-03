Sex Education finirà dopo la Stagione 3? Cosa sappiamo sul futuro dello show Netflix

Una delle serie più attese nel prossimo futuro è Sex Education, che tornerà prossimamente con la sua terza stagione su Netflix. In attesa di scoprire come si evolveranno le storie di Otis, Eric e Maeve, una cosa la sappiamo di certo: nel corso del terzo ciclo di episodi assisteremo a un salto temporale, anche se non ne conosciamo l'entità.

Abbiamo visto insieme cosa potrebbe accadere alla mamma di Otis in Sex Education 3, ma oggi vogliamo concentrarci sulla longevità della serie, per capire insieme quali potrebbero essere i piani futuri di Netflix per lo show scritto da Laurie Nunn.

Ci saranno altre stagioni di Sex Education dopo la terza?

Senza conoscere i piani della piattaforma streaming californiana, possiamo sicuramente ipotizzare quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi/anni a Sex Education sulla base di quanto conosciamo già, sia della serie che del modus operandi di Netflix.

Per quanto riguarda lo show televisivo con Asa Butterfield come protagonista, sappiamo che la terza stagione della serie non è stata programmata per essere l'ultima, a meno di clamorosi annunci che avverranno nei prossimi mesi. Ciò potrebbe già essere un indizio importante sul suo futuro: se è vero che non sempre Netflix mantiene le promesse (vedasi il caso GLOW), è altresì difficile immaginare che a un prodotto così popolare non venga concessa una stagione conclusiva per finire al meglio.

Tuttavia, sappiamo anche che Netflix per i suoi originali tende sempre a non prolungarsi con molte stagioni (o parti), che spesso dopo quattro o cinque archi narrativi tendono a concludersi. Possiamo, quindi, immaginare che salvo incredibili dietrofront vedremo almeno una Sex Education 4, ma non siamo certi che assisteremo a un numero considerevole di stagioni. Un quarto ciclo di episodi potrebbe essere l'ultimo a quel punto? Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quanto guadagnino gli attori del cast principale di Sex Education, la palla passa a voi: per quante stagioni credete andrà avanti la serie TV Netflix di Sex Education? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!