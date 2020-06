Sex Education: Gillian Anderson era insoddisfatta del suo personaggio, ecco perché

In attesa di scoprire quando arriverà la terza stagione di Sex Education, in una recente intervista con Deadline la fenomenale Gillian Anderson ha avuto modo di parlare della serie e soprattutto del suo personaggio, la scrittrice e terapista sessuale Jean Milburn, rivelando "di aver inizialmente tentato di modificarla".

Ebbe sì: l'attrice era insoddisfatta del suo personaggio, tanto da arrivare a proporre dei grandi cambiamenti a Jean, tutti prontamente respinti perché avrebbero altrimenti snaturato l'essenza stessa della madre del protagonista, Otis Milburn (Asa Butterfield). All'interprete non piaceva l'anima contraddittoria di Jean.



Ha rivelato a Deadline: "Da attrice, credo che quello che cerco siano dei personaggi che abbiamo una dimensione. Ma, per qualche ragione, quando ho iniziato a leggere la sceneggiatura dedicata a Jean mi sono ritrovata a combattere interiormente contro la sua contraddittoria complessità. Continuavo a ripetere al regista [Ben Taylor] 'aspetta un secondo, ora sto guidando verso la sua scuola per spiarlo? Non lo farebbe alcun terapista'. Lui mi guardò, annuì e accettò le mie preoccupazioni. E nulla cambiò, perché non ce n'era bisogno, perché quella è l'essenza stessa di chi è Jean. E proprio questi molti strati del personaggi sono divenuti la cosa che amo interpretare di più di lei".



Vi lasciamo alla recensione di Sex Education 2.