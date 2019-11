Sex Education e Gillian Anderson: nuove foto della sessuologa più amata di Netflix

Education sta per tornare e Netflix non perde occasione per ricordarcelo: i nuovi scatti di Gillian Anderson in esclusiva per The Wrap mostrano l'attrice in forma smagliante, pronta per imbarazzare nuovamente il povero Otis.

La serie di origine britannica, tra le prime del suo genere, mette in luce tantissimi aspetti della sessualità adolescenziale e delle numerose difficoltà che i teenager del ventunesimo secolo devono affrontare: body shaming, bullismo, il voler affermare la propria identità sessuale in un piccolo contesto di periferia sono solo alcuni dei temi trattati.

Grande rilievo viene dato anche ai personaggi che, pur frequentando "le giuste compagnie", nascondono una forte insicurezza ed ansia per le aspettative in loro riposte.

Grazie al crudo e graffiante spaccato che offre al suo pubblico, condito con una grande dose di educazione sessuale che come si evince dal nome è il fine ultimo della serie, Sex Education ha riscosso enorme successo ai BAFTA Breakthrough Brits.

In casa Netflix rappresenta uno di progetti di punta della piattaforma, che celebra le riprese ormai quasi ultimate con un crossover con Stranger Things.

In Sex Education 2 oltre ad Otis (Asa Butterfield), la madre Jean F. Milburn (Gillian Anderson), Eric (Ncuti Gatwa), Maeve (Emma Mackey) e agli altri membri della prima stagione vedremo anche tre nuovi personaggi, che andranno ad arricchire le già numerose questioni rimaste in sospeso nella prima stagione.